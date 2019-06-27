Саперы обнаружили в Арыси на юге Казахстана более 5,7 тыс. боевых снарядов после детонации боеприпасов на военных складах - власти

В городе Арысь Туркестанской области на юге Казахстана, пострадавшем от детонации боеприпасов в воинской части, продолжаются работы по разминированию, сообщила пресс-служба главы региона.
Ликвидировать последствия взрывов в Арыси в четверг продолжают 43 группы саперов общей численностью 408 человек. Проводятся работы по очистке территории города от неразорвавшихся боеприпасов, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части.
"Обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой", - отмечается в пресс-релизе администрации области.
Всего, по данным ведомства, на месте работают 1 тыс. 488 человек личного состава и 189 единиц техники.
Инженерной техникой очищены все улицы, 16 участков города Арысь, 11 км полотна железной дороги.
Ранее Минобороны Казахстана информировало о 2,5 тыс. найденных в Арысе фрагментов боеприпасов.
Утром 24 июня на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. Согласно последним данным, в результате ЧС пострадали более 160 человек, трое погибли.
После эвакуации город был оцеплен и военные саперы приступили к его очистке.
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