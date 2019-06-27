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СНГ 27.06.2019 12:28

В ОДКБ исходят из того, что урегулирование в Афганистане не будет скорым - секретарь Совбеза Киргизии

ОДКБ рассматривает Афганистан в качестве главного очага нестабильности в регионе, ситуация в этой стране не позволяет рассчитывать на скорое урегулирование внутриафганского конфликта, заявил секретарь Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев по итогам встречи секретарей Советов безопасности ОДКБ в Бишкеке.

"В ходе прошедшего заседания было высказано единое мнение, что основным очагом нестабильности (в зоне ответственности ОДКБ - ИФ) остается Афганистан, где происходят события, исключающие скорое урегулирование ситуации на афганской территории, и как следствие на афганском приграничье", - сказал Сагынбаев журналистам в четверг по итогам заседания Комитета секретарей СБ стран ОДКБ.

По его словам, участники встречи в Бишкеке заявили о необходимости укрепления потенциала организации на фоне угроз, исходящих из Афганистана, и общей нестабильности в мире.

"Сохраняются угрозы от деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций", - сказал Сагынбаев.

"Вооруженные группировки, связанные с "Исламским государством" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация) и другими преступными формированиями по-прежнему представляют серьезную опасность", - заявил секретарь Совбеза Киргизии.

"Таким образом, с учетом многочисленных вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ , сохраняющегося роста нестабильности в мире, участники заседания сошлись во мнении, что требуется дальнейшая тесная координация и поиск взаимоприемлемых решений по укреплению потенциала ОДКБ", - подчеркнул Сагынбаев.

Он отметил, что в ходе заседания также обсуждались меры, направленные на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.

Об этой проблеме также заявил журналистам исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Особенно нас волную вопросы, связанные с нормализацией обстановки в таджикско-афганском приграничье", - сказал Семериков.

Он сообщил, что намеченной на 28 ноября сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ уставными органами организации к подписанию главами государств будет подготовлен ряд предложений, связанный с нормализаций ситуации на таджикско-афганской границе.

"Сегодня у нас практически проходит согласование очень важного документа по выработке целевой программы по укреплению границы, и я думаю, что в ноябре мы сможем доложить главам государств согласованные предложения", - заявил Семериков.

Он добавил, что в 2019 году в странах ОДКБ впервые была проведена операция "Наемник", направленная на предотвращение въезда-выезда различного рода боевиков из регионов террористической активности на территории наших государств и предотвращение вербовки граждан в террористические организации".

"Уже предварительно могу сказать, что итоги этой операции показывают ее большую эффективность, она прошла она успешно и уверен, что она будет продолжаться", - отметил и.о. генсека ОДКБ.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОДКБ, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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