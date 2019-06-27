В ОДКБ исходят из того, что урегулирование в Афганистане не будет скорым - секретарь Совбеза Киргизии

ОДКБ рассматривает Афганистан в качестве главного очага нестабильности в регионе, ситуация в этой стране не позволяет рассчитывать на скорое урегулирование внутриафганского конфликта, заявил секретарь Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев по итогам встречи секретарей Советов безопасности ОДКБ в Бишкеке.
"В ходе прошедшего заседания было высказано единое мнение, что основным очагом нестабильности (в зоне ответственности ОДКБ - ИФ) остается Афганистан, где происходят события, исключающие скорое урегулирование ситуации на афганской территории, и как следствие на афганском приграничье", - сказал Сагынбаев журналистам в четверг по итогам заседания Комитета секретарей СБ стран ОДКБ.
По его словам, участники встречи в Бишкеке заявили о необходимости укрепления потенциала организации на фоне угроз, исходящих из Афганистана, и общей нестабильности в мире.
"Сохраняются угрозы от деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций", - сказал Сагынбаев.
"Вооруженные группировки, связанные с "Исламским государством" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация) и другими преступными формированиями по-прежнему представляют серьезную опасность", - заявил секретарь Совбеза Киргизии.
"Таким образом, с учетом многочисленных вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ , сохраняющегося роста нестабильности в мире, участники заседания сошлись во мнении, что требуется дальнейшая тесная координация и поиск взаимоприемлемых решений по укреплению потенциала ОДКБ", - подчеркнул Сагынбаев.
Он отметил, что в ходе заседания также обсуждались меры, направленные на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.
Об этой проблеме также заявил журналистам исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
"Особенно нас волную вопросы, связанные с нормализацией обстановки в таджикско-афганском приграничье", - сказал Семериков.
Он сообщил, что намеченной на 28 ноября сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ уставными органами организации к подписанию главами государств будет подготовлен ряд предложений, связанный с нормализаций ситуации на таджикско-афганской границе.
"Сегодня у нас практически проходит согласование очень важного документа по выработке целевой программы по укреплению границы, и я думаю, что в ноябре мы сможем доложить главам государств согласованные предложения", - заявил Семериков.
Он добавил, что в 2019 году в странах ОДКБ впервые была проведена операция "Наемник", направленная на предотвращение въезда-выезда различного рода боевиков из регионов террористической активности на территории наших государств и предотвращение вербовки граждан в террористические организации".
"Уже предварительно могу сказать, что итоги этой операции показывают ее большую эффективность, она прошла она успешно и уверен, что она будет продолжаться", - отметил и.о. генсека ОДКБ.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Баку и Брюссель обсуждают второй проект MOBILAZE
Баку готов продолжать сотрудничество с ICMPD - МИД Азербайджана
МВФ рекомендует Азербайджану ускорить приватизацию МБА
Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт газа в Турцию на 48,4%
Цены на нефть снижаются из-за угрозы Трампа о введении доппошлин, Brent на уровне $65,9 за баррель
В ДТП на юге Азербайджана погибли 2 человека, еще 4 – пострадали
Продажи устройств для "умного" дома составят почти 1,5 млрд единиц к 2023 г - эксперты
Пенсионный капитал в Азербайджане будет индексироваться раз в год, исходя из уровня инфляции
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма
Выгодные роуминг-пакеты от Nar для тех, кто отдыхает заграницей
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви