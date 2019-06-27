Евкуров займет пост заместителя министра Минобороны - СМИ

Покинувший пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны России, написала газета "Коммерсант".

"Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, сообщили источники "Ъ" в окружении господина Евкурова", - говорится в публикации.

24 июня Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. Он отметил, что это не связано с протестным движением в республике в конце 2018 года после подписания соглашения о границах с Чеченской республикой.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке. После встречи с Евкуровым Путин назначил Махмуда-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.

Калиматов с декабря 2015 года занимал должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, до этого в течение трех лет работал советником губернатора Самарской области. С 2004 по 2007 годы занимал пост прокурора Ингушетии.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народное собрание Ингушетии наделило его полномочиями руководителя республики на пять лет.

8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок, 9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.