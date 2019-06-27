Главы оборонных ведомств стран НАТО обсуждают сдерживание и оборону

Министры обороны стран НАТО начали второй день работы Североатлантического совета с заседания, посвященного сдерживанию и обороне, а также распределению финансовой нагрузки государств-членов организации.
"Сегодня мы проанализируем укрепленный потенциал НАТО в области сдерживания и обороны. Он включает военно-морские силы, противовоздушную оборону и впервые принятую в НАТО всеобъемлющую политику в области космоса", - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, открывая заседание в четверг.
"Мы обсудим предпринимаемые нами шаги по повышению готовности наших сил к реагированию, когда и где это будет необходимо, включая нашу инициативу по обеспечению готовности "4 х 30" (30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к действию в течение 30 дней - ИФ)", - добавил Столтенберг.
Он сообщил, что министры также обсудят распределение финансовой нагрузки между странами альянса.
"Для обеспечения эффективных мер сдерживания и обороны нам необходимо продолжать инвестиции в нашу безопасность. Первые данные об оборонных расходах за 2019 год вселяют оптимизм. В последние годы мы наблюдаем реальные перемены не только в области денежных средств, но также и в том, что касается роста инвестиций в силы и средства и увеличения вклада в миссии и операции НАТО", - сказал генсек организации.
При этом Столтенберг отметил, что все еще предстоит проделать большую работу на этом направлении в преддверии саммита НАТО в конце года. Но альянс, по его словам, движется в правильном направлении.
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