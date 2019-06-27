Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 27.06.2019 12:13

Минналогов заключилo контракт на 900 тыс. манатов на пошив формы для должностных лиц

Министерство налогов Азербайджана направит около 900 тыс. манатов на пошив форменной одежды для должностных лиц.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало с ООО «Evim Tekstil» контракт на пошив форменной одежды для должностных лиц и изготовление знаков отличия и различия.

Сумма контракта - 890,227 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИННАЛОГОВ, ФОРМА, КОНТРАКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]