Минналогов заключилo контракт на 900 тыс. манатов на пошив формы для должностных лиц

Министерство налогов Азербайджана направит около 900 тыс. манатов на пошив форменной одежды для должностных лиц.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало с ООО «Evim Tekstil» контракт на пошив форменной одежды для должностных лиц и изготовление знаков отличия и различия.

Сумма контракта - 890,227 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков