Прокуратура Грузии просит суд арестовать депутата от оппозиции, обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси

Главная прокуратура Грузии обратилась в суд с ходатайством о предварительном заключении оппозиционного депутата парламента Никанора Мелия, - сообщает в четверг прокуратура.

Накануне парламент Грузии приостановил депутатскую неприкосновенность Мелия, что позволило прокуратуре начать против него уголовное преследование.

Депутат от оппозиционного "Единого национального движения" Мелия обвиняется в организации и участии в беспорядках в Тбилиси перед зданием парламента 20 июня, когда большая толпа участников акции вместе с Мелия пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента.