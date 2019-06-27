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Регион 27.06.2019 14:20

Прокуратура Грузии просит суд арестовать депутата от оппозиции, обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси

Главная прокуратура Грузии обратилась в суд с ходатайством о предварительном заключении оппозиционного депутата парламента Никанора Мелия, - сообщает в четверг прокуратура.

Накануне парламент Грузии приостановил депутатскую неприкосновенность Мелия, что позволило прокуратуре начать против него уголовное преследование.

Депутат от оппозиционного "Единого национального движения" Мелия обвиняется в организации и участии в беспорядках в Тбилиси перед зданием парламента 20 июня, когда большая толпа участников акции вместе с Мелия пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ДЕПУТАТ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]