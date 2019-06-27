Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.06.2019 14:30

В Казахстане собраны более 150 тонн продовольствия и гумпомощи для жителей Арыси, пострадавшей от детонации боеприпасов

На складах фонда оказания помощи жителям города Арысь Туркестанской области Казахстана, где на территории военной части произошла детонация боеприпасов, собрано свыше 150 тонн продовольствия, одежды, постельных принадлежностей, сообщил советник главы региона Сакен Калкаманов.

"В рамках масштабной благотворительной акции, как со стороны акиматов (администраций - ИФ) областей, общественных объединений, различных ассоциаций, простых жителей и фермеров со всего Казахстана на складах Фонда собрано продовольствия, средств первой необходимости, личной гигиены, детского питания, одежды, постельных принадлежностей объёмом свыше 150 тонн", - написал Калкаманов в четверг в "Фейсбуке".

Он отметил, что грузы прибыли из Карагандинской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, городов Алматы и Шымкент. "Благотворительная помощь продолжает поступать в значительном объеме", - добавил советник.

"В результате из 70 эвакуационных пунктов (40 тыс. 162 человек) штабом было обработано 44 заявки, охват составил порядка 33 тыс. 200 человек. Потребности по прочим пунктам обеспечиваются региональными акиматами и службами и населением", - сообщил он.

По заявкам уже распределено 50 тонн продовольствия, более 100 наименований бытовых средств, одежды, химии, средств личной гигиены, отметил советник.

Утром 24 июня на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. В результате инцидента пострадали более 160 человек, трое погибли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АРЫСЬ, ПОМОЩЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]