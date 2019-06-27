В Казахстане собраны более 150 тонн продовольствия и гумпомощи для жителей Арыси, пострадавшей от детонации боеприпасов

На складах фонда оказания помощи жителям города Арысь Туркестанской области Казахстана, где на территории военной части произошла детонация боеприпасов, собрано свыше 150 тонн продовольствия, одежды, постельных принадлежностей, сообщил советник главы региона Сакен Калкаманов.

"В рамках масштабной благотворительной акции, как со стороны акиматов (администраций - ИФ) областей, общественных объединений, различных ассоциаций, простых жителей и фермеров со всего Казахстана на складах Фонда собрано продовольствия, средств первой необходимости, личной гигиены, детского питания, одежды, постельных принадлежностей объёмом свыше 150 тонн", - написал Калкаманов в четверг в "Фейсбуке".

Он отметил, что грузы прибыли из Карагандинской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, городов Алматы и Шымкент. "Благотворительная помощь продолжает поступать в значительном объеме", - добавил советник.

"В результате из 70 эвакуационных пунктов (40 тыс. 162 человек) штабом было обработано 44 заявки, охват составил порядка 33 тыс. 200 человек. Потребности по прочим пунктам обеспечиваются региональными акиматами и службами и населением", - сообщил он.

По заявкам уже распределено 50 тонн продовольствия, более 100 наименований бытовых средств, одежды, химии, средств личной гигиены, отметил советник.

Утром 24 июня на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. В результате инцидента пострадали более 160 человек, трое погибли.