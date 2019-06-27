В Казахстане собраны более 150 тонн продовольствия и гумпомощи для жителей Арыси, пострадавшей от детонации боеприпасов

На складах фонда оказания помощи жителям города Арысь Туркестанской области Казахстана, где на территории военной части произошла детонация боеприпасов, собрано свыше 150 тонн продовольствия, одежды, постельных принадлежностей, сообщил советник главы региона Сакен Калкаманов.
"В рамках масштабной благотворительной акции, как со стороны акиматов (администраций - ИФ) областей, общественных объединений, различных ассоциаций, простых жителей и фермеров со всего Казахстана на складах Фонда собрано продовольствия, средств первой необходимости, личной гигиены, детского питания, одежды, постельных принадлежностей объёмом свыше 150 тонн", - написал Калкаманов в четверг в "Фейсбуке".
Он отметил, что грузы прибыли из Карагандинской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, городов Алматы и Шымкент. "Благотворительная помощь продолжает поступать в значительном объеме", - добавил советник.
"В результате из 70 эвакуационных пунктов (40 тыс. 162 человек) штабом было обработано 44 заявки, охват составил порядка 33 тыс. 200 человек. Потребности по прочим пунктам обеспечиваются региональными акиматами и службами и населением", - сообщил он.
По заявкам уже распределено 50 тонн продовольствия, более 100 наименований бытовых средств, одежды, химии, средств личной гигиены, отметил советник.
Утром 24 июня на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. В результате инцидента пострадали более 160 человек, трое погибли.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Баку и Брюссель обсуждают второй проект MOBILAZE
Баку готов продолжать сотрудничество с ICMPD - МИД Азербайджана
МВФ рекомендует Азербайджану ускорить приватизацию МБА
Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт газа в Турцию на 48,4%
Цены на нефть снижаются из-за угрозы Трампа о введении доппошлин, Brent на уровне $65,9 за баррель
В ДТП на юге Азербайджана погибли 2 человека, еще 4 – пострадали
Продажи устройств для "умного" дома составят почти 1,5 млрд единиц к 2023 г - эксперты
Пенсионный капитал в Азербайджане будет индексироваться раз в год, исходя из уровня инфляции
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма
Выгодные роуминг-пакеты от Nar для тех, кто отдыхает заграницей
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви