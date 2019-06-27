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Спорт 27.06.2019 12:26

Первые Игры стран СНГ пройдут в августе 2020 года в Казани

Казань в 2020 году примет первые Игры стран СНГ, сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана в четверг.

Соревнования пройдут в столице республики с 20 по 27 августа следующего года. Решение о проведении игр принято 26 июня на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец, говорится в пресс-релизе.

"Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию. После проведения в Казани он (турнир - ИФ) станет традиционным и будет проводится каждые два года в странах СНГ", - приводятся в сообщении слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Соревнования по 19 видам спорта пройдут на 11 объектах в Казани. Предполагается, что в них примут участие более 2 тыс. спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.

Также оргкомитет может пригласить сборные других стран, отмечается в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАНЬ, СНГ, ИГРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]