В Азербайджане до конца 2019 года создадут туристический реестр – Госагентство

Реестр туризма будет создан в Азербайджане, заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.
«До конца года в Азербайджане будет создан реестр, который будет содержать информацию о туристических агентствах, отелях и, в целом, об организациях, занятых в сфере туризма», - сказал Нагиев на первой ассамблее Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА).
По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют около 3 тыс. туристических агентств.
«Существует необходимость систематизации указанной сферы. В подготовке реестра нам поможет АТАА. Также мы работаем над подготовкой нового закона «О туризме», - подчеркнул председатель ГАТ.
Р.Бабаев
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