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Туризм 27.06.2019 12:29

В Азербайджане до конца 2019 года создадут туристический реестр – Госагентство

Реестр туризма будет создан в Азербайджане, заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

«До конца года в Азербайджане будет создан реестр, который будет содержать информацию о туристических агентствах, отелях и, в целом, об организациях, занятых в сфере туризма», - сказал Нагиев на первой ассамблее Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА).

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют около 3 тыс. туристических агентств.

«Существует необходимость систематизации указанной сферы. В подготовке реестра нам поможет АТАА. Также мы работаем над подготовкой нового закона «О туризме», - подчеркнул председатель ГАТ.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, РЕЕСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]