Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 27.06.2019 12:33

Парламент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета за 2018г с дефицитом 0,28% ВВП

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в четверг утвердил в третьем чтении закон «Об исполнении государственного бюджета на 2018 год», сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Дефицит госбюджета Азербайджана в 2018 году составил 222 млн 774,848 тыс. манатов или 0,28% ВВП.

Доходы госбюджета Азербайджана в 2018 году составили 22 млрд 508 млн 869,67 тыс. манатов. В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 7 млрд 415,5 млн манатов, в том числе от ненефтяного сектора – 4 млрд 974 млн манатов или 67,1% всех сборов по линии ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в 2018 году составили 3 млрд 434 млн манатов.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 10 млрд 959 млн манатов, прочие доходы – 163 млн 579,149 тыс. манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 455,3 млн манатов.

Расходы госбюджета за 2018 год составили 22 млрд 731 млн 644,518 тыс. манатов. Социальные расходы составили 7 млрд 196,5 млн манатов или 31,7% всех расходов госбюджета за прошлый год.

Текущие расходы госбюджета в 2018 году составили 11 млрд 554,3 млн манат или 50,8% всех расходов госбюджета, капитальные – 8 млрд 941,7 млн манатов (39,4% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 2 млрд 235,6 млн манат (9,8% всех расходов).

Доходы госбюджета на 2018 год были утверждены в размере 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозировался на уровне 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ


Похожие новости


Президенту Азербайджана представлен на утверждение отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2017г Президент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета-2016 Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2016г с профицитом в 4% к доходам Президенту Азербайджана представлен на утверждение отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2016г Президент Азербайджана утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда за 2015г Президент Азербайджана утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда за 2014г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]