Парламент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета за 2018г с дефицитом 0,28% ВВП

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в четверг утвердил в третьем чтении закон «Об исполнении государственного бюджета на 2018 год», сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Дефицит госбюджета Азербайджана в 2018 году составил 222 млн 774,848 тыс. манатов или 0,28% ВВП.

Доходы госбюджета Азербайджана в 2018 году составили 22 млрд 508 млн 869,67 тыс. манатов. В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 7 млрд 415,5 млн манатов, в том числе от ненефтяного сектора – 4 млрд 974 млн манатов или 67,1% всех сборов по линии ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в 2018 году составили 3 млрд 434 млн манатов.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 10 млрд 959 млн манатов, прочие доходы – 163 млн 579,149 тыс. манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 455,3 млн манатов.

Расходы госбюджета за 2018 год составили 22 млрд 731 млн 644,518 тыс. манатов. Социальные расходы составили 7 млрд 196,5 млн манатов или 31,7% всех расходов госбюджета за прошлый год.

Текущие расходы госбюджета в 2018 году составили 11 млрд 554,3 млн манат или 50,8% всех расходов госбюджета, капитальные – 8 млрд 941,7 млн манатов (39,4% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 2 млрд 235,6 млн манат (9,8% всех расходов).

Доходы госбюджета на 2018 год были утверждены в размере 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозировался на уровне 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

А.Мамедов