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СНГ 27.06.2019 14:44

Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины возглавил генерал Баранецкий

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Соответствующие указы президента №462/2019 и №463/2019 от 26 июня 2019 года обнародованы на сайте главы государства.

"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича - первого заместителя главы Службы безопасности Украины - руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - сказано в документе.

Руслан Баранецкий, генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015 года), ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины. В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны".

Президент Украины также своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.

Так, Климчук уволен с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Доценко уволен с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Емельяненко уволен с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СБУ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]