Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины возглавил генерал Баранецкий

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
Соответствующие указы президента №462/2019 и №463/2019 от 26 июня 2019 года обнародованы на сайте главы государства.
"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича - первого заместителя главы Службы безопасности Украины - руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - сказано в документе.
Руслан Баранецкий, генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015 года), ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины. В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны".
Президент Украины также своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.
Так, Климчук уволен с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Доценко уволен с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Емельяненко уволен с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ.
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