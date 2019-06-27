Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 27.06.2019 12:45

Баку и Брюссель обсуждают второй проект MOBILAZE

Баку и Брюссель ведут работы по согласованию проекта MOBILAZE-2 (Партнерство с Азербайджаном по вопросам перемещения - Support to the implementation of the Mobility Partnership with Azerbaijan), заявил глава Государственной службы по миграции Вюсал Гусейнов.

«Азербайджан и ЕС готовят проект MOBILAZE-2 и ведут переговоры по согласованию. Подобные проекты служат общим интересам»,- сказал Гусейнов на международной конференции «Партнерство по перемещению» в четверг в Баку.

Он отметил, что Азербайджан и ЕС тесно и всесторонне сотрудничают в сфере миграции.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПРОЕКТ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


ЕС выделил 3 млн евро на реализацию нового социального проекта в Азербайджане ЕС и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit Еврокомиссия предложила Европарламенту проект гибкого бюджета - Юнкер Европарламент предложит странам ЕС проект реформы системы предоставления убежища - Таяни ЕС и Минтруда завершили совместный проект, направленный на восстановление инвалидов СЕ и ЕС проведут в Баку презентацию проектов стоимостью $4,7 млн

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]