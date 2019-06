Баку и Брюссель обсуждают второй проект MOBILAZE

Баку и Брюссель ведут работы по согласованию проекта MOBILAZE-2 (Партнерство с Азербайджаном по вопросам перемещения - Support to the implementation of the Mobility Partnership with Azerbaijan), заявил глава Государственной службы по миграции Вюсал Гусейнов.

«Азербайджан и ЕС готовят проект MOBILAZE-2 и ведут переговоры по согласованию. Подобные проекты служат общим интересам»,- сказал Гусейнов на международной конференции «Партнерство по перемещению» в четверг в Баку.

Он отметил, что Азербайджан и ЕС тесно и всесторонне сотрудничают в сфере миграции.

Ф.Исазаде