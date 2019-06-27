Новак уверен, что в Вене страны ОПЕК+ смогут договориться о судьбе сделки

Глава Минэнерго РФ Александр Новак выразил уверенность, что на следующей неделе в Вене страны ОПЕК и не-ОПЕК смогут принять решение о дальнейшей судьбе соглашения о снижении нефтедобычи, которое заканчивается в июле текущего года.

Отвечая на вопрос, ждет ли Минэнерго сложных переговоров по судьбу ОПЕК+ в Вене, он сказал: "Нет, я думаю, мы точно договоримся, будет консолидированное общее решение".

В то же время министр сказал журналистам, что между российскими нефтяниками еще идут консультации относительно согласования позиции страны для этих переговоров.

"У нас еще идут встречи, еще идут консультации. Думаю, к 1 июля, когда будет министерский мониторинговый комитет, у нас будет позиция", - сказал Новак.

Министр добавил, что на полях G20 (пройдет 28-29 июня в Осаке - ИФ) планирует встречаться с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

Ранее сообщалось, что на полях G20 также состоится и встреча президента России Владимира Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана - лидеров стран, являющихся локомотивами сделки ОПЕК+.

Ранее Новак призывал дождаться результатов обсуждений повестки саммита G20, которая может стать критически важной для понимания перспектив спроса на нефть. В настоящее время основными опасениями для рынка со стороны спроса является торговый конфликт между США и Китаем, а со стороны предложения - возможный военный конфликт в Персидском заливе, вызванный противоречиями между Ираном с одной стороны и Саудовской Аравией и США - с другой. Геополитические риски позволяют поддерживать цены на нефть на уровне $60-70 за баррель, несмотря на снижение оценок роста спроса.

С начала года действует сделка по снижению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, из них страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с в основном по сравнению с уровнем октября 2018 года.

Сделка истекает в первом полугодии текущего года. Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин написал Путину письмо, где высказывал мнение, что сделка ОПЕК+ создала США условия для захвата целевых рынков, а для российской нефтяной отрасли - угрозу. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов также считает необходимым учесть такой риск. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков полагает возможным продлить сделку ОПЕК+, но с небольшим смягчением квот. Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, говоривший о том, что нет согласованной позиции между российскими компаниями, считает, что сделку нужно продлить. По его мнению, не нужно увеличивать добычу нефти при падающем рынке.

В мае, по расчетам МЭА, страны ОПЕК выполняли сделку на 133%, то есть снизили добычу на 270 тыс. баррелей в сутки больше, чем оговорено соглашением, страны не-ОПЕК - на 166%, что означает снижение добычи также на 270 тыс. б/с. То есть, добыча снижена на 540 тыс. б/с больше, чем было оговорено.

Кроме того, продолжает падать добыча нефти в Иране, Венесуэле, которые исключены из соглашения - добыча в этих странах за первое полугодие 2019 года снизилась на 400 тыс. б/с в каждой - всего на 800 тыс. б/с.