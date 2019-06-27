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Макроэкономика 27.06.2019 12:57

Парламент Азербайджана принял в первом чтении изменения в госбюджет на 2019г

Милли меджлис (парламент) Азербайджана принял в первом чтении изменения в госбюджет на 2019 год, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно изменения, общий размер доходов и расходов госбюджета остатся без изменений.

Поправки подразумевают лишь изменения в некоторых статьях расходной части бюджета.

В частности, дополнительные расходы в размере 150 млн манатов будут направлены по статье «Оборонные расходы». Их объем увеличится до 3 млрд 187 млн 618,152 тыс. манатов (около $1,88 млрд по текущему курсу). Таким образом, расходы на оборону в госбюджете на 2019 год увеличатся на 4,9%.

Взамен на 150 млн манатов сокращается объем средств, выделяемых Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ).

Кроме того, парламент утвердил изменения в бюджет ГФСЗ при министерстве труда и социальной защиты, согласно которым доходы и расходы Фонда на текущий год увеличиваются на 200 млн манатов – до 4 млрд 128,104 млн манатов.

Также были утверждены изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана, согласно которым доходы и расходы Фонда в 2019 году увеличиваются на 15 млн манатов – до 98 млн 451,4 тыс. манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ОБОРОНА, РАСХОДЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]