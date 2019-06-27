Могерини обвиняет власти Сирии в ударах по лагерям беженцев, школам и больницам на северо-западе страны

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини от имени Евросоюза выразила озабоченность ударами сирийских войск при поддержке российской стороны по гражданским объектам на северо-западе Сирии и призвала стороны полностью соблюдать международное гуманитарное право.
"ЕС глубоко обеспокоен ситуацией на северо-западе Сирии, в частности, в провинциях Идлиб и Хама. После более чем восьми лет конфликта сирийское население продолжает страдать от беспорядочных артиллерийских обстрелов, авиаударов, бомбардировок и атак. Военные удары сил сирийского режима, поддерживаемые Россией, разрушают лагеря для внутренне перемещенных лиц, школы, медицинские учреждения, которые должны быть наиболее безопасными местами", - говорится в распространенном в четверг заявлении Могерини.
"Свыше 230 гражданских лиц погибли, более 330 тыс. вынуждены были покинуть родные места за последние шесть недель, и под угрозой остаются еще три миллиона человек", - заявила Могерини.
"ЕС настоятельно призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право. Мы решительно осуждаем неизбирательные нападения на гражданских лиц, госпитали и школы, в том числе, с применением бочковых бомб. ЕС подтверждает решимость привлекать к ответственности тех, кто нарушает международное гуманитарное право", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
Она добавила, что "сохраняющееся присутствие и действия запрещенных в ООН террористических групп в этом регионе усиливают страдания гражданских лиц и вызывают серьезную озабоченность". "Однако борьба с террористическими группировками не может оправдать нарушение международного права", - заявила Могерини.
"ЕС призывает все стороны незамедлительно восстановить режим прекращения огня и требует, чтобы все стороны соблюдали его, обеспечивая защиту и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи гражданскому населению и открыв путь к запуску подлинного политического процесса в Сирии", - говорится в заявлении Могерини.
По сообщениям западных СМИ, ООН после серии авиаударов сирийских войск при поддержке российских ВКС по провинциям Идлиб и Хама запросила у РФ подробную информацию о том, как она использует передаваемые через Всемирную организацию координаты больниц в Сирии.
Западные СМИ также со ссылкой на ООН и Всемирную организацию здравоохранения сообщают, что с конца апреля от бомбардировок пострадали более 23 больниц и не менее 10 школ.
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