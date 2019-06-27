Комиссия МАК приступила к расследованию катастрофы Ан-24 в Бурятии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования обстоятельств аварии с самолётом в Бурятии.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия", - сообщили в МАК, отметив, что комиссия уже приступила к работе.

В ведомстве напомнили, что 27 июня 2019 года в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятии произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-24РВ RA-47366 АО "Авиакомпания "Ангара". По имеющейся информации, два члена экипажа погибли, воздушное судно "частично сгорело", сообщает комитет.

Как сообщалось, в четверг в Нижнеангарске (Бурятия) самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находилось 43 человека, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел.

Погибли два человека - командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Второй пилот госпитализирован с травмами и ожогами. Бортпроводник не пострадал. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Различные травмы получили 31 человек, четверо их них госпитализированы, в том числе двое детей.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Источник в службах аэропорта сообщил "Интерфаксу", что хотя самолет Ан-24 после посадки в Нижнеангарске получил критические повреждения, тем не менее "черные ящики" не получили фатальных повреждений. "Бортовые самописцы подлежат расшифровке. Будут переданы в МАК", - сказал источник.