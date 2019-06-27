В парламенте Киргизии заявляют о необходимости прозрачного расследования в отношении Атамбаева

Расследование действий экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на посту главы государства, в которых генеральная прокуратура нашла признаки коррупционных преступлений, должно быть открытым для общества и проходить в рамках правового поля, заявила в четверг "Интерфаксу" глава парламентского комитета по противодействию коррупции Наталья Никитенко.
Ранее в четверг парламент Киргизии большинством голосов принял решение о лишении Атамбаева неприкосновенности, что лишает бывшего президента иммунитета от уголовного преследования.
"Приняв решение о снятии с Атамбаева неприкосновенности, мы вступаем в поле деятельности уголовно-процессуального законодательства, где точно прописаны различного рода процедуры", - сказала Никитенко.
"Теперь этот вопрос попадает в поле деятельности правоохранительных органов и дальше процедурно должны быть проведены соответствующие процессы: расследование, определенные следственные действия", - заявила глава комитета.
"Это должно проходить понятно и прозрачно для общественности, потому что это очень важный резонансный процесс не только в отношении конкретно Атамбаева как гражданина, но и важно для государства, для выстраивания русла по таким резонансным делам, важно уйти от политических репрессий в правовое русло", - добавила Никитенко.
Вместе с тем она не указала, когда и сколько времени может занять расследование.
Ранее в четверг генеральный прокурор Киргизии Откурбек Джамшитов заявил, что, согласно заключению Генпрокуратуры, "есть основания подозревать Атамбаева в совершении коррупционных преступлений".
На заседании парламента он отметил, что "сначала начнутся следственные действия и только потом, на основании всех собранных материалов и подтверждения участия экс-президента в противоправных действиях, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела".
Джамшитов также сообщил, что Атамбаев будет вызван на допрос.
"Мы должны будем вызвать на допрос Атамбаева и получить соответствующие показания", - сказал генпрокурор Киргизии.
Вместе с тем экс-президент Киргизии заявил ранее "Интерфаксу", что "не намерен идти в следственные органы, если в отношении него будет возбуждено уголовное дело".
"Какой смысл идти в прокуратуру, они за день уже решили, что я виновен во всем. У нас нет больше правовых институтов, мы видим, какая у нас прокуратура, какая финполиция, какие суды. И то, что я пытался сделать в судах, в прокуратуре, было разрушено за год и семь месяцев (время нахождения на посту президента Жээнбекова - ИФ)", - сказал Атамбаев.
Бывший президент Киргизии постоянно находится в охраняемом собственном загородном доме, расположенном в предгорьях в 20 км от Бишкека.
25 июня сторонники Атамбаева создали штаб в его поддержку. Они установили рядом с его домом несколько юрт, где постоянно находятся от 150 до 400 человек.
Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.
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