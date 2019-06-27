Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.06.2019 15:32

В Токио не согласны с высказанной Трампом критикой договора о безопасности между США и Японией

Власти Японии считают неуместными высказывания президента США Дональда Трампа с критикой американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, сообщает агентство Associated Press.

"Неуместно говорить, что договор носит односторонний характер", - сказал в четверг генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга.

По его словам, обязательства сторон в соответствии с этим договором "сбалансированные", хотя и "не идентичные".

При этом Суга не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли премьер Японии Синдзо Абэ затронуть эту тему на переговорах с Трампом на саммите G20 в Осаке.

Ранее американский президент указал на асимметрию в отношениях с Японией в сфере безопасности. Трамп считает, что этот договор носит слишком односторонний характер, поскольку предусматривает военное вмешательство США в случае нападения на Японию, в то время как японская сторона не несет обязательств по оказанию военной помощи Вашингтону в случае агрессии против США.

"У нас есть соглашение с Японией. Если на Японию нападут, то мы будем вести Третью мировую войну. Мы вмешаемся и будем защищать их. Мы будем бороться любой ценой... Но если на нас нападут, то Япония не должна будет нам никак помочь. Они смогут смотреть на это нападение по своим телевизорам Sony. Поэтому существует некоторое различие", - отметил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп в узком кругу заявлял, будто задумался об отказе от договора с Японией 1960 года. Тем не менее, пока президент не предпринял никаких шагов в этом направлении, и его окружение считает такой вариант развития событий маловероятным, уточнило Bloomberg.

В одобренной после Второй мировой войны конституции Японии провозглашается отказ от войны как от способа решения международных споров. Положения конституции сильно ограничивают случаи, когда страна может применять силу. Силы самообороны Японии концентрируются на задачах, связанных исключительно на защите страны. Возможности для проведения военных операций иного рода сильно ограничены конституцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, США, ДОГОВОР, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Трамп рассматривает возможность отказа от договора о безопасности с Японией - агентство Трамп заявил, что поездка в Японию была очень успешной США и Япония намерены отправить совместные миссии на Марс и Луну - Трамп США и Япония стремятся к "миру через силу" на Корейском полуострове - Трамп Трамп отмечает большой прогресс в торговых переговорах между США и Японией Трамп пообещал сделать торговлю между Вашингтоном и Токио справедливее

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]