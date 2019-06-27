Парламент Азербайджана поддержал создание специализированных коммерческих судов

Парламент Азербайджана на пленарном заседании в четверг принял в I-ом чтении поправки в закон «О судах и судьях», предусматривающих создание отдельных коммерческих судов.
Согласно изменениям в законе, упраздняется понятие административно-экономических судов.
Изменения подразумевают сохранение административных и создание отдельных коммерческих судов.
Коммерческие суды будут считаться судами первой инстанции, состоять из председателя и судей. Если число судей будет превышать 11 человек, то создается также должность заместителя председателя коммерческого суда.
Кроме этого, парламент Азербайджана в четверг принял в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. Согласно изменениям, все компенсационные выплаты судьям в Азербайджане будут освобождены от подоходного налога.
В настоящее время часть компенсаций, получаемых судьями, облагается подоходным налогом. Исключения составляет лишь ежемесячное денежное обеспечение, выдаваемое судьям для покрытия расходов в связи с исполнением своих обязательств.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 апреля 2019 года подписал указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе». В указе отмечается, что с целью упрощения процедуры обращений предпринимателей в суд и обеспечение рассмотрения дел судьями с более глубокими правовыми знаниями и опытом в области предпринимательских споров, будут созданы специализированные суды по спорам в связи с налоговыми и таможенными платежами, с уплатой сборов по обязательному государственному социальному страхованию, и других вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью.
Также в указе отмечается, что с целью, обеспечения независимости судей, необходимо совершенствования механизма по предотвращению вмешательства в деятельность судов и увеличение ответственности за подобные действия. Кроме того, предписано с целью усиления социальной защиты судей, значительно увеличить их материальное обеспечение.
Предполагается, что в рамках данных реформ число судей в Азербайджане увеличится на 200 человек – до 800.
А.Мамедов
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