Прокуратура ФРГ задержала еще двоих подозреваемых в убийстве политика на неонацистской почве

Генпрокуратура ФРГ в четверг сообщила, что задержала еще двоих подозреваемых в убийстве регионального политика из Касселя Вальтера Любке, следствие считает, что убийство было совершено из ультраправых убеждений.

Помимо этого, основной подозреваемый Штефан Эрнст находится в камере предварительного заключения, накануне глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что задержанный мужчина дал признательные показания. Таким образом, по делу об убийстве Любке задержаны уже трое. Поиск дополнительных подозреваемых и проверка существования преступной группы была начата в связи с громким делом группировки "Национал-социалистическое подполье" - двое его участников-неонацистов убивали в Германии людей, а затем покончили с собой.

В поступившем в "Интерфакс" заявлении генпрокуратуры отмечается, что задержаны 64-летний гражданин ФРГ Эльмар Й. и 43-летний немецкий гражданин Маркус Х., в их жилищах проводится обыск.

Следствие считает, что Эльмар Й. продал с подозреваемым в 2016 году продал Штефану Эрнсту оружие, из которого затем был убит Любке. Маркус Х. предположительно помог обоим установить контакт.