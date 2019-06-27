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Дальнее зарубежье 27.06.2019 15:42

Прокуратура ФРГ задержала еще двоих подозреваемых в убийстве политика на неонацистской почве

Генпрокуратура ФРГ в четверг сообщила, что задержала еще двоих подозреваемых в убийстве регионального политика из Касселя Вальтера Любке, следствие считает, что убийство было совершено из ультраправых убеждений.

Помимо этого, основной подозреваемый Штефан Эрнст находится в камере предварительного заключения, накануне глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что задержанный мужчина дал признательные показания. Таким образом, по делу об убийстве Любке задержаны уже трое. Поиск дополнительных подозреваемых и проверка существования преступной группы была начата в связи с громким делом группировки "Национал-социалистическое подполье" - двое его участников-неонацистов убивали в Германии людей, а затем покончили с собой.

В поступившем в "Интерфакс" заявлении генпрокуратуры отмечается, что задержаны 64-летний гражданин ФРГ Эльмар Й. и 43-летний немецкий гражданин Маркус Х., в их жилищах проводится обыск.

Следствие считает, что Эльмар Й. продал с подозреваемым в 2016 году продал Штефану Эрнсту оружие, из которого затем был убит Любке. Маркус Х. предположительно помог обоим установить контакт.

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Тэги: ФРГ, УБИЙСТВО, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]