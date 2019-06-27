Банки в Азербайджане в январе-мае увеличили активы на 0,5%, капитал – на 10,3%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 мая 2019 года составляют 29 млрд 654,4 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, на 1 января 2019 года активы банков в Азербайджане составляли 29 млрд 502,4 млн манатов. Таким образом, за январь-май 2019 года активы банков увеличились на 0,5%.
Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 12 млрд 861,4 млн манатов (рост на 0,4% - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 мая 2019 года составляет 4 млрд 492,8 млн манатов (рост в отчетный период на 10,3%).
Обязательства банков на начало июня равны 25 млрд 161,6 млн манатов (спад на 1,1%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 229,1 млн манатов (спад на 40,4%).
По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-мае 2019 года составила 325,8 млн манатов против убытка в 5,5 млн манатов за аналогичный период 2018 года.
В январе-мае 2019 года процентные доходы банков составили 803,4 млн манатов (рост на 14,6% по сравнению с январем-маем 2018г - ИФ), в том числе 573,3 млн манатов по выданным кредитам (рост на 18,4%).
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 306,4 млн манатов (рост на 48,2%)
Процентные расходы банков в отчетный период составили 234,1 млн манатов (спад на 6,4%), в том числе по депозитам – 156,1 млн манатов (рост на 1,5%).
Непроцентные расходы банков составили 437,6 млн манатов (рост на 8,1%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-мая 2019 года составила 346,9 млн манатов (рост на 37,4%). При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 11,5 млн манатов (в январе-мае 2018 года на эти цели было направлено 247,2 млн манатов).
В результате суммарная доналоговая прибыль банков на 31 мая 2019 года оценивается в 356,8 млн манатов (рост в 53,2 раза по сравнению с показателем 5 месяцев 2018 года – ИФ), выплаты по налогу на прибыль в январе-мае текущего года составили 30,9 млн манатов (рост в 2,5 раза).
На 31 мая 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на конец мая банки имеют 512 филиалов и 129 отделений.
В банковском секторе Азербайджана работают 18,191 тыс. человека (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 4,4%).
А.Азизов
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Баку и Брюссель обсуждают второй проект MOBILAZE
Баку готов продолжать сотрудничество с ICMPD - МИД Азербайджана
В ДТП на юге Азербайджана погибли 2 человека, еще 4 – пострадали
Продажи устройств для "умного" дома составят почти 1,5 млрд единиц к 2023 г - эксперты
Пенсионный капитал в Азербайджане будет индексироваться раз в год, исходя из уровня инфляции
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
МВД Германии фиксирует постоянный рост числа правых экстремистов с 2014 года
Ford сократит штат в Европе на 20%, уволит 12 тыс. человек
Прокуратура ФРГ задержала еще двоих подозреваемых в убийстве политика на неонацистской почве
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма
Выгодные роуминг-пакеты от Nar для тех, кто отдыхает заграницей
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви