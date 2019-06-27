Банки в Азербайджане в январе-мае увеличили активы на 0,5%, капитал – на 10,3%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 мая 2019 года составляют 29 млрд 654,4 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2019 года активы банков в Азербайджане составляли 29 млрд 502,4 млн манатов. Таким образом, за январь-май 2019 года активы банков увеличились на 0,5%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 12 млрд 861,4 млн манатов (рост на 0,4% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 мая 2019 года составляет 4 млрд 492,8 млн манатов (рост в отчетный период на 10,3%).

Обязательства банков на начало июня равны 25 млрд 161,6 млн манатов (спад на 1,1%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 229,1 млн манатов (спад на 40,4%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-мае 2019 года составила 325,8 млн манатов против убытка в 5,5 млн манатов за аналогичный период 2018 года.

В январе-мае 2019 года процентные доходы банков составили 803,4 млн манатов (рост на 14,6% по сравнению с январем-маем 2018г - ИФ), в том числе 573,3 млн манатов по выданным кредитам (рост на 18,4%).

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 306,4 млн манатов (рост на 48,2%)

Процентные расходы банков в отчетный период составили 234,1 млн манатов (спад на 6,4%), в том числе по депозитам – 156,1 млн манатов (рост на 1,5%).

Непроцентные расходы банков составили 437,6 млн манатов (рост на 8,1%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-мая 2019 года составила 346,9 млн манатов (рост на 37,4%). При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 11,5 млн манатов (в январе-мае 2018 года на эти цели было направлено 247,2 млн манатов).

В результате суммарная доналоговая прибыль банков на 31 мая 2019 года оценивается в 356,8 млн манатов (рост в 53,2 раза по сравнению с показателем 5 месяцев 2018 года – ИФ), выплаты по налогу на прибыль в январе-мае текущего года составили 30,9 млн манатов (рост в 2,5 раза).

На 31 мая 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец мая банки имеют 512 филиалов и 129 отделений.

В банковском секторе Азербайджана работают 18,191 тыс. человека (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 4,4%).

А.Азизов