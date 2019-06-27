США и НАТО не собираются развертывать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования, заявил и.о. главы Пентагона Марк Эспер.
"У меня состоялись продуктивные встречи с группой ядерного планирования НАТО и с Североатлантическим советом, на которых обсуждался вопрос о продолжающемся нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - написал в четверг в своем микроблоге в Твиттере Экспер, который дебютирует на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
"У нас нет намерений развертывать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим новой гонки вооружений", - подчеркнул шеф Пентагона.
При этом, по его словам, "альянс по-прежнему твердо привержен тому, чтобы наши сдерживание и обороны оставались надежными".
Российская сторона неоднократно предупреждала Вашингтон и Брюссель, что развертывание в Европе близ границ с РФ запрещенных договоров ядерных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может создать ситуацию, которая будет сродни Карибскому кризиса прошлого века.
Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.
Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
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