МВД Германии фиксирует постоянный рост числа правых экстремистов с 2014 года

С 2014 года число правых экстремистов в Германии постоянно растет, заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.
"Зафиксировано более 24 тыс. 100 правых экстремистов, это число выросло. С 2014 года у нас наблюдается постоянный рост этого показателя", - заявил Зеехофер в четверг, представляя журналистам в Берлине доклад ведомства по охране конституции ФРГ, это внутренняя спецслужба.
На конец 2014 года в Германии, по данным министерства, насчитывалась 21 тыс. правых радикалов, причем по сравнению с предыдущим годом это число снизилось (с 21 тыс. 700 человек).
Кроме того, Зеехофер отметил, что в настоящее время число экстремистов, которых оценивают как потенциально опасных, выросло до 12 тыс. 700 человек.
На лето 2015 года в Германии пришелся разгар миграционного кризиса, когда в страны ЕС хлынул масштабный поток мигрантов из Северной Африки и других кризисных точек.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Баку и Брюссель обсуждают второй проект MOBILAZE
Баку готов продолжать сотрудничество с ICMPD - МИД Азербайджана
МВФ рекомендует Азербайджану ускорить приватизацию МБА
Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт газа в Турцию на 48,4%
Цены на нефть снижаются из-за угрозы Трампа о введении доппошлин, Brent на уровне $65,9 за баррель
Продажи устройств для "умного" дома составят почти 1,5 млрд единиц к 2023 г - эксперты
Пенсионный капитал в Азербайджане будет индексироваться раз в год, исходя из уровня инфляции
В Азербайджане до конца 2019 года создадут туристический реестр – Госагентство
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма
Выгодные роуминг-пакеты от Nar для тех, кто отдыхает заграницей
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви