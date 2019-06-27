Комитет по иностранным делам палаты представителей США доработал и одобрил законопроект о санкциях против строительства российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", и теперь документ будет направлен на рассмотрение нижней палаты Конгресса США.

Законопроект под названием "Закон о защите энергетической безопасности Европы 2019 года" был одобрен без возражений по итогам заседания, посвященного доработке серии резолюций и законопроектов.

"Все законодательные инициативы, рассмотренные в блоке, без возражений приняты", - заявил председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгел. Он отметил, что в документы в дальнейшем могут быть внесены некоторые технические поправки.

Документ был представлен 11 июня республиканским членом палаты представителей Адамом Кинзингером, затем передан на рассмотрение комитета по иностранным делам.

Если законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса США и поступит на подпись президента США, а тот не воспользуется правом вето и подпишет документ, то Вашингтон будет вводить "санкции в отношении трубоукладочных судов, используемых при строительстве российских трубопроводов для экспорта энергоносителей".

Среди ограничительных мер - заморозка активов в США иностранных граждан, продающих, сдающих в лизинг или в аренду трубоукладочные суда, которые будут использованы для строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока". Также предлагается отказывать в визе в США этим гражданам, либо при наличии действующей визы отзывать ее.

Решение комитета пока не получило отражения на сайте палаты представителей, и в базе документов Конгресса США. Оно все еще значится как поступившее на рассмотрение в палату представителей США.