Лидер эстонских консерваторов призывает прекратить членство Эстонии в ПАСЕ

Председатель Консервативной народной партии Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) призвал своих единомышленников предпринять меры по выходу страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и сделать это вместе с государствами Восточной Европы.
"После полного восстановления полномочий делегации России в ПАСЕ следует прекратить тратить деньги налогоплательщиков на членство в этой организации", - распространила в четверг его заявление пресс-служба партии.
По словам Хельме, задачей Совета Европы и его парламентской ассамблеи является защита принципов правового государства. "Если голосами политиков Западной Европы приглашают вернуть за стол государство, которое военным путем дважды напало два государства Совета Европы, то ясно, что эта организация отказалась от защиты принципов правового государства", - считает он.
Лидер эстонских консерваторов считает, что тем, кто формирует внешнюю политику Эстонии, следует сделать из решения ПАСЕ серьезные выводы.
"Во-первых, формирователям внешней политики Эстонии пора отказаться от иллюзий, что с помощью нашей разъяснительной работы у Старой Европы откроются глаза. Эти глаза давно открыты, но за ними просматривается пустота принципов. Во-вторых, нужно сделать более тесными связи с нашими союзниками по безопасности в Восточной Европе. В-третьих, Западной Европе следует направить мощный сигнал, что государственно-правовой нигилизм для нас неприемлем", - отметил он.
"Эстония должна прервать свое участие в ПАСЕ и сделать это вместе с государствами Восточной Европы, которые единогласно или большинством голосов проголосовали против возвращения России", - подчеркнул Хельме.
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