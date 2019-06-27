Спецпредставитель США на встрече с президентом Таджикистана высоко оценил вклад Душанбе в стабилизацию Афганистана

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на встрече в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил о поддержке таджикской позиции в афганском урегулировании, сообщает в четверг пресс-служба таджикского лидера.

"Халилзад, поддержав устойчивую позицию Таджикистана в решении политической ситуации в Афганистане, высоко оценил роль и вклад Таджикистана в поддержку безопасности и стабильности в Афганистане и в центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.

Главное внимание в ходе встречи было уделено вопросам укрепления охраны таджикско-афганской границы, вопросам совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе.

"Совместными усилиями мы можем содействовать обеспечению стабильности, мира и прогресса в Исламской Республике Афганистан", - заявил президент Таджикистана, слова которого приводятся в сообщении.

Со своей стороны американский дипломат от имени администрации США поблагодарил Рахмона "за созидательные усилия", говорится в сообщении.