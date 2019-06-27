Спецпредставитель США на встрече с президентом Таджикистана высоко оценил вклад Душанбе в стабилизацию Афганистана

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на встрече в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил о поддержке таджикской позиции в афганском урегулировании, сообщает в четверг пресс-служба таджикского лидера.
"Халилзад, поддержав устойчивую позицию Таджикистана в решении политической ситуации в Афганистане, высоко оценил роль и вклад Таджикистана в поддержку безопасности и стабильности в Афганистане и в центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.
Главное внимание в ходе встречи было уделено вопросам укрепления охраны таджикско-афганской границы, вопросам совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе.
"Совместными усилиями мы можем содействовать обеспечению стабильности, мира и прогресса в Исламской Республике Афганистан", - заявил президент Таджикистана, слова которого приводятся в сообщении.
Со своей стороны американский дипломат от имени администрации США поблагодарил Рахмона "за созидательные усилия", говорится в сообщении.
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