Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.06.2019 16:32

В Токио озабочены возможностью выхода Британии из ЕС без соглашения - глава МИД Японии

Япония обеспокоена перспективами выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем и неоднократно поднимала этот вопрос на переговорах с британскими политиками, заявил глава японского МИД Таро Коно в интервью радиостанции BBC Radio 4.

"Когда бы у нас ни были встречи (с Борисом Джонсоном и Джереми Хантом - ИФ), это была одна из главных тем: пожалуйста, никакого Brexit без соглашения", - сказал Коно.

"Мы просили британское руководство сообщить японским компаниям, чего они могут ожидать", - отметил он.

"Многие компании обеспокоены возможными последствиями, так как они не знают, что произойдет", - добавил глава японского МИД.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Джереми Хант стали финалистами в гонке за руководство Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост британского премьера.

Оба политика заявляли, что они хотели бы внести изменения в соглашение с ЕС о Brexit. Джонсон при этом заявляет, что Великобритания при любом раскладе покинет ЕС не позднее 31 октября, то есть в оговоренные с ЕС сроки. Хант допускает, что попросит у ЕС продления сроков, если увидит, что сможет заключить новые договоренности с Брюсселем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, БРИТАНИЯ, BREXIT, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]