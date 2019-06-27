Трамп прибыл в Японию на саммит G20, где проведет встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Японию, где он примет участие в саммите G20, сообщает агентство Associated Press.

Самолет американского президента приземлился в международном аэропорту Осаки, где сейчас идет сильный дождь.

На саммите G20 у Трампа запланированы несколько встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, который ранее уже прибыл в Осаку.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в 14:00 (8:00 по мск) в пятницу в Осаке, сообщила американская администрация. В Белом доме также сообщали, что Трамп и Путин во время двусторонней встречи обсудят Украину, Иран и ряд других вопросов. В Кремле заявили, что российская сторона рассчитывает, что на встрече Путина и Трампа будут предметно обсуждаться ситуация в двусторонних отношениях, вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, иранская ядерная программа.

Встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина также должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке. В МИД Китая выразили надежду на то, что встреча на предстоящем саммите G20 позволит разрешить противоречия между странами