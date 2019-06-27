Мировые продажи устройств для "умного" дома будут расти среднегодовыми темпами в 14,9% в ближайшие пять лет и достигнут 1,46 млрд единиц в 2023 году, прогнозируют аналитики исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
В первом квартале продажи таких устройств увеличились на 37,3% по сравнению с предыдущим годом, до 168,6 млн. Этому способствовал рост спроса на "умные" телевизоры, колонки, камеры, дверные замки, звонки и другие подключаемые к интернету устройства для дома.
Наиболее популярной категорией были смарт-колонки, включая модели с дисплеями, продажи которых в мире выросли на 37,3% за квартал, до 23,2 млн единиц. Лидером рынка в этой категории стала Amazon, поставившая 5,1 млн устройств. Google удерживает второе место с объемом поставок в 4,1 млн смарт-динамиков. В топ-5 также вошли три китайские компании - Alibaba, Baidu, и Xiaomi, которые сосредоточились на своем внутреннем рынке.
"С появлением смарт-колонок и, позднее, смарт-дисплеев рынок устройств для "умного" дома стал более доступным, чем когда бы то ни было", - пишет менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани. По его словам, как Amazon, так и Google продолжают совершенствовать голосовых ассистентов, повышая привязанность потребителей к своим устройствам.
К концу 2019 году мировые поставки смарт-устройств, согласно прогнозу IDC, увеличатся до 840,7 млн штук.
Самой обширной категорией в ближайшие пять лет будут системы видеоразвлечений, в том числе "умные" телевизоры и цифровые мультимедиа-приставки. Продажи таких устройств, как ожидается, будут расти среднегодовыми темпами в 5,2% и составят 346,5 млн единиц в этом и 424,4 млн в 2023 году.
Наивысшие темпы роста - в среднем на 20,8% - ожидаются в категории устройств для слежения за домом и систем безопасности. Их поставки увеличатся со 163,9 млн в 2019 году до 349,3 млн в 2023 году.
В то же время в категории смарт-колонок и дисплеев прогнозируется замедление роста в связи с распространением голосового управления в таких устройствах, как телевизоры, термостаты и системы освещения. В 2023 году поставки "умных" динамиков вырастут лишь на 4,7%, а среднегодовые темпы роста в ближайшие пять лет составят 10,3%. По оценкам IDC, в 2019 году на глобальный рынок поступит порядка 138,5 млн таких устройств, а в 2023 году - 206,2 млн.
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