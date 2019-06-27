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Транспорт и связь 27.06.2019 14:20

Пассажирский самолет Air India совершил экстренную посадку в Лондоне из-за сообщений о риске теракта

Пассажирский самолет компании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед, сообщает сайт газеты The Independent.

По ее информации, посадка была произведенаиз-за поступивших данных об "угрозе заложенной бомбы".

Авиалайнер следовал рейсом AI 191 из Мумбаи в Нью-Йорк. Когда поступили данные о бомбе, для сопровождения самолета в воздух были подняты истребители ВВС Великобритании.

Аэропорт Станстед был вынужден закрыть взлетно-посадочную полосу на некоторое время из-за экстренной посадки самолета. Однако, по данным СМИ, к настоящему моменту она вновь открыта для взлета и посадки воздушных судов, а на борту самолета проводится проверка.

"Мы приносим извинения за любые сбои, вызванные инцидентом. Мы хотели бы поблагодарить вас за терпение", - говорится в сообщении, размещенном Twitter-аккаунте аэропорту.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИНДИЯ, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]