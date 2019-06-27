Макрон не видит причин для снижения госдоли в Renault, ожидает усиления интеграции с Nissan

Французскому правительству незачем продавать принадлежащие ему акции автомобилестроительного концерна Renault SA, полагает президент Франции Эммануэль Макрон.
"Ничто в текущей ситуации не располагает к изменению перекрестного владения акциями, структуры управления или доли государства в Renault", - заявил он в ходе визита в Японию перед саммитом G20.
Правительству Франции принадлежит 15% акций Renault, который, в свою очередь, владеет 43,4%-ной долей в Nissan. Nissan является владельцем 15% неголосующих акций в Renault, что ранее неоднократно становилось предметом недовольства руководителей японской компании.
Ранее итало-американская Fiat Chrysler сделала Renault предложение о слиянии, однако переговоры завершились безрезультатно. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, основными противниками слияния выступали французские власти и представители Nissan, которые опасались последствий для их альянса с Renault.
После этого министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что правительство может сократить свою долю в капитале Renault.
Кроме того, Макрон призвал Renault и Nissan укрепить сотрудничество в сфере сокращения расходов и разработки новых технологий.
"Мне бы хотелось, чтобы альянс был стабильным, чтобы он фокусировался на действительно важных вопросах, и чтобы синергия между Renault и Nissan увеличивалась, - приводит слова Макрона Financial Times. - Будущее группы зависит от того, сумеет ли она стать лидером в сфере производства электромобилей и одним из лидеров на рынке самоуправляемых автомобилей. Думаю, что в будущем мы увидим усиление интеграции".
Акции Renault и FCA поднимаются на 0,3% на торгах в четверг, бумаги Nissan в Токио завершили торги ростом на 2,2%.
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