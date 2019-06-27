Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны

Сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн, прогнозирует Национальный банк Грузии.

"На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первоначальным расчетам, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около $200-300 млн в течение оставшейся части года", - говорится в сообщении Нацбанка.

"Данный внешний шок отразится на платежном балансе и, соответственно, на курсе лари", - отмечается в сообщении.

По данным регулятора, в четверг курс грузинской национальной валюты к доллару достиг нового исторического минимума - 2,847 лари/$1.

Стремительное ослабление лари началось после того, как президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Этот указ - реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Президентом МАП является депутат Госдумы Сергей Гаврилов, которого оппозиционеры обвинили в поездке в Абхазию и требовали не пускать в страну.

Местом проведения ассамблеи 20 июня стал зал заседаний парламента Грузии, в начале сессии Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Оппозиционные партии призвали сторонников прийти на митинг протеста в связи с занятием Гавриловым кресла спикера грузинского парламента. В ходе акции митингующие предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка. Позднее спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить их с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных, в том числе, работниками СМИ, были применены резиновые пули. В ходе столкновений демонстрантов с полицией в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе журналисты.