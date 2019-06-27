Сильный взрыв произошел в столице Туниса

Мощный взрыв прогремел в четверг в городе Тунис, сообщает французское телевидение.

По предварительным данным, речь идет о теракте, направленном против сотрудников полиции: на одной из центральных улиц тунисской столице взорвался заминированный автомобиль. Согласно одной из версий, взрыв произвел террорист-смертник.

Теракт произошел на улице Шарля де Голля - недалеко от посольства Франции

Некоторые СМИ сообщают, что ранения получили пять человек, двое из которых - полицейские.

Кроме того, пользователи соцсетей сообщают данные о втором произошедшем взрыве в Тунисе, однако подтверждения этой информации пока нет.