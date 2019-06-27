Сильный взрыв произошел в столице Туниса

Мощный взрыв прогремел в четверг в городе Тунис, сообщает французское телевидение.
По предварительным данным, речь идет о теракте, направленном против сотрудников полиции: на одной из центральных улиц тунисской столице взорвался заминированный автомобиль. Согласно одной из версий, взрыв произвел террорист-смертник.
Теракт произошел на улице Шарля де Голля - недалеко от посольства Франции
Некоторые СМИ сообщают, что ранения получили пять человек, двое из которых - полицейские.
Кроме того, пользователи соцсетей сообщают данные о втором произошедшем взрыве в Тунисе, однако подтверждения этой информации пока нет.
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