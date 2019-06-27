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Дальнее зарубежье 27.06.2019 14:37

Сильный взрыв произошел в столице Туниса

Мощный взрыв прогремел в четверг в городе Тунис, сообщает французское телевидение.

По предварительным данным, речь идет о теракте, направленном против сотрудников полиции: на одной из центральных улиц тунисской столице взорвался заминированный автомобиль. Согласно одной из версий, взрыв произвел террорист-смертник.

Теракт произошел на улице Шарля де Голля - недалеко от посольства Франции

Некоторые СМИ сообщают, что ранения получили пять человек, двое из которых - полицейские.

Кроме того, пользователи соцсетей сообщают данные о втором произошедшем взрыве в Тунисе, однако подтверждения этой информации пока нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУНИС, СТОЛИЦА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]