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СНГ 27.06.2019 17:18

Россия ждет нового генсека СЕ в Москве - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам, заместитель руководителя делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова к работе с избранным генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и ждет ее визита в Москву.

"Уверен, с приходом нового главы Совет Европы получит дополнительный импульс в вопросах развития организации. Со своей стороны мы готовы к совместной работе и были бы рады, если госпожа генеральный секретарь посетит Россию с визитом",- сказал Слуцкий журналистам.

Он также поздравил Пейчинович-Бурич с избранием на пост генерального секретаря Совета Европы.

"Она профессиональный политик и дипломат, кроме того имеющий большой опыт парламентской работы", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СЕ, ГЕНСЕК, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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