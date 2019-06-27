Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.06.2019 14:42

Мэй призвала к деэскалации напряженности в Персидском заливе

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в четверг призвала к деэскалации ситуации в Персидском заливе и пообещала приложить максимум усилий к спасению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, пишет на своем сайте газета The Guardian.

"Я думаю, что сейчас мы все хотим увидеть деэскалацию напряженности в регионе, и мы продолжим работу. Я продолжу переговоры с моими коллегами - Францией и Германией - относительно необходимости сделать все возможное для спасения СВПД", - сказала она.

Отношения между Ираном и США особенно обострились в последние месяцы. Ранее в июне Иран сбил американский дрон, который, как утверждают в Тегеране, находился над иранскими территориальными водами.

Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но в последний момент приказ был отозван президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп заявил накануне, что не хочет войны с Ираном из-за возможных жертв среди мирных граждан этой страны, но, если военный конфликт все же произойдет, то он, как считает американский президент, будет недолгим.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ИРАН, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Случайное событие может спровоцировать конфликт между США и Ираном - глава британского МИД Мэй на встрече с президентом Ирана заверила его в приверженности Лондона иранскому ядерному соглашению Лондон не ставит целью добиться смены режима в Иране - глава британского МИД Борис Джонсон отправляется в США, чтобы убедить Вашингтон в необходимости сохранения соглашения по иранскому атому Британский премьер подчеркивает важность ядерной сделки с Ираном для региональной безопасности Израиль не заинтересован в заключении соглашения по иранскому атому, считает глава британского МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]