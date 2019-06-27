Мэй призвала к деэскалации напряженности в Персидском заливе

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в четверг призвала к деэскалации ситуации в Персидском заливе и пообещала приложить максимум усилий к спасению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, пишет на своем сайте газета The Guardian.
"Я думаю, что сейчас мы все хотим увидеть деэскалацию напряженности в регионе, и мы продолжим работу. Я продолжу переговоры с моими коллегами - Францией и Германией - относительно необходимости сделать все возможное для спасения СВПД", - сказала она.
Отношения между Ираном и США особенно обострились в последние месяцы. Ранее в июне Иран сбил американский дрон, который, как утверждают в Тегеране, находился над иранскими территориальными водами.
Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но в последний момент приказ был отозван президентом США Дональдом Трампом.
Сам Трамп заявил накануне, что не хочет войны с Ираном из-за возможных жертв среди мирных граждан этой страны, но, если военный конфликт все же произойдет, то он, как считает американский президент, будет недолгим.
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