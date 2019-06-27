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Могерини заверила Совет Европы в поддержке Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поздравила вице-премьера, главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич с избранием на пост генерального секретаря Совета Европы и поблагодарила действующего генсека Турбьерна Ягланда за его работу.

"Евросоюз является близким партнером Совета Европы. ЕС и СЕ основаны на одинаковых ценностях прав человека, демократии и верховенства закона", - говорится в заявлении Могерини, распространенном в четверг в Брюсселе

"ЕС будет и впредь поддерживать Совет Европы, Европейский суд по правам человека и систему конвенций Совета Европы в качестве основных инструментов защиты прав человека в Европе", - отметила глава европейской дипломатии.

Она подчеркнула заинтересованность ЕС в сотрудничестве с Советом Европы. По ее словам, Евросоюз извлекает пользу из опыта Совета Европы, что подтверждается важной консультативной ролью Венецианской комиссии.

Ранее сообщалось, что Пейчинович-Бурич избрана Парламентской ассамблеей Совета Европы генсеком СЕ до 2024 года. Выступая после завершения голосования, Пейчинович-Бурич заявила, что сделает все возможное во время своего мандата, чтобы достичь мира и процветания в Европе.

Ягланд был избран в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014 году. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019 года.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, СЕ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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