Россия выплатит свой долг перед Советом Европы до ноября - Слуцкий

Заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в КМСЕ, до ноября этого года.

"Мы могли бы его (вопрос о погашении долга - ИФ) решить сегодня, но это не компетенция Федерального Собрания. Думаю, этот вопрос будет решен положительно", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

На вопрос, успеет ли Россия выплатить взнос до начала грузинского председательства в КМСЕ, Слуцкий ответил: "Разумеется, успеем".

Накануне по вопросу выплаты долга перед СЕ высказался замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк "Интерфаксу".