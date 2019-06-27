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СНГ 27.06.2019 17:48

Россия выплатит свой долг перед Советом Европы до ноября - Слуцкий

Заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в КМСЕ, до ноября этого года.

"Мы могли бы его (вопрос о погашении долга - ИФ) решить сегодня, но это не компетенция Федерального Собрания. Думаю, этот вопрос будет решен положительно", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

На вопрос, успеет ли Россия выплатить взнос до начала грузинского председательства в КМСЕ, Слуцкий ответил: "Разумеется, успеем".

Накануне по вопросу выплаты долга перед СЕ высказался замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк "Интерфаксу".

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Тэги: РОССИЯ, ПАСЕ, ДОЛГ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]