Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-мае выросли на 3,1% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 31 мая 2019 года составляют 8 млрд 527,6 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
По данным палаты на конец 2018 года вклады населения в банках оценивались 8 млрд 269,7 млн манатов. Таким образом, в январе-мае 2019 года банковские вклады населения выросли на 3,1%.
В структуре банковских вкладов населения на начало июня 2019 года срочные вклады составили 5 млрд 380,8 млн манатов (спад в январе-мае 2019 года на 1,8% - ИФ), до востребования – 3 млрд 146,8 млн манатов (рост на 12,7%).
Вклады до востребования физлиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в январе-мае 2019 года сократились на 9,8% - до 95,3 млн манатов.
На конец мая 2019 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются в 10 млрд 205,5 млн манатов (спад в январе-мае на 1,1%). При этом срочные вклады юрлиц в январе-мае 2019 года увеличились на 41,2% - до 2 млрд 46,7 млн манатов, вклады до востребования –сократились на 7,8%, до 8 млрд 158,8 млн манатов.
В целом, на 30 мая 2019 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 18 млрд 733,1 млн манатов (рост на 0,8%).
Н.Аббасова
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