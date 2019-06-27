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СНГ 27.06.2019 15:23

В Молдавии ушли в отставку начальник Таможенной службы и глава прокуратуры по особым делам

Высокопоставленные чиновники и руководители правоохранительных органов Молдавии продолжают уходить в отставку после произошедшей в середине июня смене власти.

В четверг генеральная прокуратура сообщила о том, что подал в отставку глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николай Китороагэ.

"Он подал заявление об отставке, о причинах лучше спросить у него, но, скорее всего, речь идет о расследовании Rise, связанном с прослушкой телефонов", - сказал генеральный прокурор Эдуард Харунжен журналистам в четверг.

Также в четверг заявил о своей отставке с должности начальник Таможенной службы Виталий Врабие.

"Реформы, начатые три года назад, заложили основы для полноценного процесса модернизации таможни. В основном они были сосредоточены на модернизации инфраструктуры таможенного поста, создании новых зон таможенного контроля, развитии информационных систем, повышении качества таможенного контроля и предотвращении мошенничества на таможне, а также увеличении управляемых доходов", - говорится в пресс-релизе Таможенной службы.

Врабие заранее пожелал "больших успехов" кандидату, который победит в конкурсе на должность директора Таможенной службы.

Как сообщалось, на прошлой неделе был обнародован список из 50 оппозиционных политиков, гражданских активистов и журналистов, телефоны которых прослушивались по указанию бывших властей. В организации прослушивания телефонов была задействована прокуратура, суды и следственные органы.

Китороагэ причастен и к другим резонансным делам, связанных с преследованием политических оппонентов Демократической партии. Общественники и новые власти требовали его отставки, а также продолжают требовать отставки генпрокурора Харунжена.

Накануне все судьи Конституционного суда заявили о своей отставке. Ранее, 15 июня КС отменил шесть своих спорных решений от 7-9 июня, которые привели к политическому кризису в Молдавии. После смены власти о своей отставке заявили также многие заместители министров и чиновники из структур исполнительной власти.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЧИНОВНИКИ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]