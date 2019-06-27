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Дальнее зарубежье 27.06.2019 15:24

В столице Туниса прогремел второй взрыв - МВД страны

В городе Тунис в четверг прогремел второй взрыв, сообщает радиостанция "Франс энфо" со ссылкой на тунисское МВД.

Отмечается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник близ отделения полиции в столичном районе Эль-Горжани.

По данным французских СМИ, в результате второго взрыва пострадали не менее четырех человек.

Первый мощный взрыв прогремел ранее в четверг в районе улицы Шарля де Голля в городе Тунис - недалеко от посольства Франции. По сообщениям, ранения тогда получили пять человек, двое из которых - полицейские.

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Тэги: ТУНИС, ПОЛИЦИЯ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]