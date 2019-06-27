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Макроэкономика 27.06.2019 15:23

Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 2,7% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозирует на уровне 2,7%, в последующие годы – от 2,1% до 2,5%, заявила глава миссии МВФ в Азербайджане Наталья Тамириса.

«Экономика Азербайджана постепенно восстанавливается после пережитых шоков, в последние месяцы также было реализовано большое количество социальных мер. Поэтому мы считаем, что ненефтяная экономика Азербайджана в 2019-2020 годах будет в среднем расти на 2,7% в год», - сказал Тамириса на пресс-конференции в Баку в четверг по итогам завершения консультаций с правительством Азербайджана по статье IV.

Она отметила, что по итогам 2019 года, в целом, рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2,7%, а в последующие годы – экономический рост будет в интервале 2,1%-2,5%.

По ее словам, среднегодовая инфляция в Азербайджане текущем и следующем году составит в среднем 3,3% год.

«В текущем году мы также ожидаем увеличения добычи нефти в Азербайджане и поэтому ожидаем некоторого роста нефтяной экономики, который затем сменится спадом в следующие годы. Рост нефтяной экономики в текущем году также позволяет нам ожидать профицита сводного бюджета на уровне 5,8% от ВВП, а профицит счета текущих операций прогнозируется на ближайшие годы на уровне свыше 10% ВВП", - сказала Тамириса.

Глава миссии также отметила, что МВФ считает необходимым продолжать консолидацию госбюджета, которую необходимо проводить постепенно. «Консолидация должна поддерживать экономический рост и ее необходимо достигать, ставя приоритетом инвестиции в человеческий капитал. Мы также считаем, что Азербайджану надо ускорить реформы для увеличения роли частного сектора, совершенствования управления и повышения прозрачности", - добавила глава миссии.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]