Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 2,7% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозирует на уровне 2,7%, в последующие годы – от 2,1% до 2,5%, заявила глава миссии МВФ в Азербайджане Наталья Тамириса.
«Экономика Азербайджана постепенно восстанавливается после пережитых шоков, в последние месяцы также было реализовано большое количество социальных мер. Поэтому мы считаем, что ненефтяная экономика Азербайджана в 2019-2020 годах будет в среднем расти на 2,7% в год», - сказал Тамириса на пресс-конференции в Баку в четверг по итогам завершения консультаций с правительством Азербайджана по статье IV.
Она отметила, что по итогам 2019 года, в целом, рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2,7%, а в последующие годы – экономический рост будет в интервале 2,1%-2,5%.
По ее словам, среднегодовая инфляция в Азербайджане текущем и следующем году составит в среднем 3,3% год.
«В текущем году мы также ожидаем увеличения добычи нефти в Азербайджане и поэтому ожидаем некоторого роста нефтяной экономики, который затем сменится спадом в следующие годы. Рост нефтяной экономики в текущем году также позволяет нам ожидать профицита сводного бюджета на уровне 5,8% от ВВП, а профицит счета текущих операций прогнозируется на ближайшие годы на уровне свыше 10% ВВП", - сказала Тамириса.
Глава миссии также отметила, что МВФ считает необходимым продолжать консолидацию госбюджета, которую необходимо проводить постепенно. «Консолидация должна поддерживать экономический рост и ее необходимо достигать, ставя приоритетом инвестиции в человеческий капитал. Мы также считаем, что Азербайджану надо ускорить реформы для увеличения роли частного сектора, совершенствования управления и повышения прозрачности", - добавила глава миссии.
А.Мамедов
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