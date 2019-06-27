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Регион 27.06.2019 15:26

Глава Минобороны Грузии видит в РФ постоянную угрозу

Министр обороны Грузии Леван Изория считает, что со стороны России угрозы исходят ежедневно.

"Мы всегда публично говорим, что в условиях, когда 20% страны оккупированы Россией, существует ежедневная исходящая от России угроза", - заявил в четверг грузинскому Первому каналу Изория, находящийся в Брюсселе не встрече глав Минобороны стран-членов и партнеров НАТО.

По его словам, поэтому оборонная концепция Грузии, которая "основывается только на принципах мирной политики", направлена на то, чтобы максимально своими силами обеспечить предотвращение этих угроз.

При этом министр назвал сотрудничество с НАТО важным гарантом безопасности грузинских граждан.

"Когда мы говорим об усилении безопасности в регионе, имеем в виду больше НАТО в Грузии, что по нашему глубокому убеждению является важным гарантом для безопасности каждого гражданина Грузии и именно этой цели служит максимальное участие с нашей стороны в обеспечении вместе с НАТО глобальной безопасности", - сказал Изория.

Он также подчеркнул, что еще никогда прежде со стороны НАТО не было такого признания успехов Грузии, которое имеется сейчас.

"Еще никогда ранее не было таких всеобъемлющих, широкомасштабных отношений между нами и никогда прежде не было такого признания Грузии со стороны НАТО, как сегодня. Это результат наших совместных усилий, который мы еще больше закрепим для достижения нашей стратегической цели", - заявил глава грузинского Минобороны.

Накануне Минобороны Грузии сообщило, что Изория в Брюсселе 27 июня встретится с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и его заместителем Роуз Геттемюллер.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]