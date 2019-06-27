Цены на нефть снижаются из-за угрозы Трампа о введении доппошлин, Brent на уровне $65,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после существенного роста накануне на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15.10 подешевели на $0,59 (0,89%) - до $65,90 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,57 (0,96%) - до $58,81 за баррель.
Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я введу дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
Трамп не исключил возможности того, что ему и Си Цзиньпину удастся достичь договоренности в ходе саммита G20 в Японии, но отметил, что введение дополнительных тарифов - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.
Рост цен на нефть в среду последовал за публикацией отчета Минэнерго США, указавшего на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.
На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы снизились на 1,75 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах сократились за минувшую неделю на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.
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