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Дальнее зарубежье 27.06.2019 15:39

В Тунисе один человек погиб, восемь ранены в результаты двух взрывов

В результате двух взрывов, прогремевших почти одновременно в четверг в столице Туниса, погиб один человек, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на тунисские власти.

По их данным, жертвой терактов стал сотрудник полиции. Кроме того, еще восемь получили ранения. Среди них - мирные жители.

Ранее сообщалось, что в городе Тунис прогремели два взрыва. Первый произошел в районе улицы Шарля де Голля - недалеко от посольства Франции, второй - близ отделения полиции.

По некоторым данным, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники

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Тэги: ТУНИС, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]