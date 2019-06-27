В Тунисе один человек погиб, восемь ранены в результаты двух взрывов

В результате двух взрывов, прогремевших почти одновременно в четверг в столице Туниса, погиб один человек, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на тунисские власти.

По их данным, жертвой терактов стал сотрудник полиции. Кроме того, еще восемь получили ранения. Среди них - мирные жители.

Ранее сообщалось, что в городе Тунис прогремели два взрыва. Первый произошел в районе улицы Шарля де Голля - недалеко от посольства Франции, второй - близ отделения полиции.

По некоторым данным, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники