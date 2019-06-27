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Дальнее зарубежье 27.06.2019 18:02

У США все меньше времени, чтобы наладить диалог с КНДР, заявляют в Пхеньяне

В Пхеньяне предупредили Вашингтон, что времени для налаживания диалога с КНДР у США остается все меньше, и опровергли сообщения о посредничестве Сеула.

"Как наш председатель Госсовета (Ким Чен Ын - ИФ) ясно заявил в исторической политической речи, срок для начала корейско-американского диалога - до конца года, и США должны провести правильные расчеты", - заявил глава американского департамента МИД КНДР Гвон Чон Гын, которого цитирует информационное агентство ЦТАК.

"В последнее время США на словах рассуждают о диалоге между КНДР и США, а на деле совершают враждебные акции против нас", - отметил дипломат.

"И если США вознамерились сидеть сложа руки, как сейчас, то для достижения результата времени у них не так уж достаточно. США лучше зарубить себе на носу, что наше повторное предупреждение отнюдь не пустые слова", - подчеркнул Гвон Чон Гын.

Он также назвал слухами заявления "правителей Южной Кореи, что они якобы играют роль "посредника" в корейско-американских отношениях".

"Как всем известно, корейско-американские отношения продвигаются вперед на основе личных отношений между нашим председателем Госсовета и президентом США", - сказал северокорейский дипломат.

"Если нам понадобится связаться с США, мы используем уже имеющую линию коммуникации между КНДР и США. А переговоры тоже будут проводить КНДР и США лицом к лицу за одним столом. Так что южнокорейские власти как посредник совсем нам не нужны", - подчеркнул Гвон Чон Гын.

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Тэги: КНДР, США, ДИАЛОГ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]