Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт газа в Турцию на 48,4%

Азербайджан в январе-апреле 2019 года экспортировал в Турцию 2 млрд 989,11 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 48,4% выше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в апреле 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 724,88 млн кубометров или 20,42%. Поставки по сравнению с апрелем 2018 года увеличились в 2,5 раза.

В целом, в апреле экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 550,34 млн кубометров (спад на 3,26% сравнению с апрелем 2018г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 862,33 млн кубометров (80,6% всех поставок), LNG – 688,01 млн кубометров (19,4%). Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.

В 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 521,15 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова