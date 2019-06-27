Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.93 RUR   0.0269 GBR   2.1564 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.38 1.55 Brent 66.49 1.44

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.06.2019 15:41

Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт газа в Турцию на 48,4%

Азербайджан в январе-апреле 2019 года экспортировал в Турцию 2 млрд 989,11 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 48,4% выше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в апреле 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 724,88 млн кубометров или 20,42%. Поставки по сравнению с апрелем 2018 года увеличились в 2,5 раза.

В целом, в апреле экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 550,34 млн кубометров (спад на 3,26% сравнению с апрелем 2018г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 862,33 млн кубометров (80,6% всех поставок), LNG – 688,01 млн кубометров (19,4%). Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.

В 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 521,15 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан увеличил в I квартале экспорт газа в Турцию на 31,5% SOCAR планирует увеличить долю на газовом рынке Турции до 7% SOCAR с 2020г на внутреннем рынке Турции будет продавать 4 млрд кубометров газа - SOCAR Turkiye Enerji Азербайджан увеличил в январе-феврале экспорт газа в Турцию на 40% Азербайджан увеличил в январе экспорт газа в Турцию на 36% Азербайджан увеличил в 2018г экспорт газа в Турцию на 15%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]