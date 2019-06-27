В реанимации остаются девять человек, пострадавших при взрывах боеприпасов в Арыси - Минздрав Казахстана

В реанимации в тяжелом состоянии находятся девять пациентов, пострадавших в результате взрывов в городе Арысь на юге Казахстана, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

"Девять пациентов находятся в реанимации, из них четверо детей, пять взрослых. (...) Это пациенты, к сожалению, которые под риском. Как я уже сказал, в реанимации потенциально все пациенты находятся, так сказать, на грани, поэтому основная наша задача сейчас как можно меньше допустить потерь", - сказал Биртанов на пресс-конференции в четверг.

По его данным, в основном у этих пациентов черепно-мозговые травмы.

"Также есть ранения осколочные вследствие того, что рядом взрывы происходили", - добавил министр.

Всего, по его словам, за медицинской помощью в результате взрывов боеприпасов обратилось 409 человек.

По его словам, в больницах на данный момент находятся 65 пациентов.

"На сегодняшний день у нас 409 человек обратилось за медицинской помощью в медицинские организации в результате взрыва в городе Арысь, 329 из них получили амбулаторную помощь, отпущены домой, 80 пациентов были госпитализированы, из них 15 уже выписаны, в том числе один ребенок", - сообщил Биртанов на пресс-конференции в четверг в Нур-Султане.

Утром 24 июня на складах войсковой части №44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. Сообщалось, что в результате ЧС пострадали более 160 человек, трое погибли.