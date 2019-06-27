Ford сократит штат в Европе на 20%, уволит 12 тыс. человек

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен уволить 12 тыс. сотрудников в своем европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса в регионе, говорится в пресс-релизе компании.
О масштабном сокращении штата сообщалось еще в январе, но без конкретных цифр.
Основные изменения затронут Германию, Великобританию, Россию и Францию.
До конца 2020 года Ford намерен закрыть 6 существующих заводов, включая три завода в России, фабрику по производству двигателей в Великобритании и комплекс по выпуску трансмиссий во Франции. Итого у компании в Европе останется 18 заводов.
Реорганизация Ford направлена на увеличение рентабельности в Европе до 6%. Для этого компания сосредоточится на сегменте грузопассажирских автомобилей, в котором она лидирует, а также на разработке новых моделей пассажирских автомобилей, включая электромобили.
Третьим приоритетным направлением станет импорт в Европу ограниченного ряда моделей, включая Ford Mustang и Ford Explorer. В планах компании - увеличить импорт втрое к 2024 году.
Акции Ford дорожают на 0,9% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла почти на 30%, до $39,8 млрд.
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