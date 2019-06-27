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Финансы 27.06.2019 16:01

МВФ рекомендует Азербайджану ускорить приватизацию МБА

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует правительству Азербайджана ускорить процесс приватизации крупнейшего банка страны – ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), заявила глава миссии МВФ по стране Наталья Тамириса.

"Приватизация МБА является очень важной задачей, так как данный шаг позволит усилить конкуренцию в банковском секторе Азербайджана», - сказала Тамириса на пресс-конференции в четверг в Баку.

По ее словам, реструктуризация активов банка была достаточно сложным процессом и она практически завершена. «Идет заключительный этап работ по созданию новой бизнес-модели банка и подготовкой к его приватизации. Мы советуем быстрее начать данный процесс», - подчеркнул она.

Тамириса, оценивая текущую ситуацию в банковском секторе Азербайджана, отметила, что, несмотря на восстановление сектора, необходимо продолжать мероприятия для его оздоровления и повышения устойчивости.

«Для повышения доверия к банковскому сектору необходимо сокращать объем неработающих кредитов, совершенствовать правовую базу, регулирующую финансовый рынок и устоять надзор за финансовым рынком. Эти шаги также позволят предотвратить будущие риски», - сказала Тамириса.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что считает маловероятной в 2019 году приватизацию МБА. «Мы по-прежнему заинтересованы в приватизации Международного банка Азербайджана, но продвижений в данном вопросе пока нет. Не думаю, что процесс будет осуществлен в текущем году", - заявил Шарифов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ранее заявил об интересе к участию в реструктуризации и приватизации МБА.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: МВФ, МБА, ПРИВАТИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]