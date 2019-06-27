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Происшествия 27.06.2019 16:08

В ДТП на юге Азербайджана погибли 2 человека, еще 4 – пострадали

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие в четверг на юге Азербайджана привело к гибели двух человек, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Билясуварском районе Азербайджана. Их тела были извлечены из деформированных машин сотрудниками государственной противопожарной службы МЧС», - отмечается в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что в ДТП также пострадали четыре человека.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]