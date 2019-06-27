В ДТП на юге Азербайджана погибли 2 человека, еще 4 – пострадали

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие в четверг на юге Азербайджана привело к гибели двух человек, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Билясуварском районе Азербайджана. Их тела были извлечены из деформированных машин сотрудниками государственной противопожарной службы МЧС», - отмечается в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что в ДТП также пострадали четыре человека.

Р.Бабаев